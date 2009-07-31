Ющенко скасував розпорядження про скасування розпорядження

Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Оксану МИСОВСЬКУ головою Дніпровської районної державної адміністрації Києва.

Про це йдеться у розпорядженні Президента від 31 липня 2009 року № 162.

У зв’язку з чим, іншим розпорядженням від 31 липня 2009 року № 161 глава держави скасував своє розпорядження від 6 березня 2009 року № 38, в якому, у свою чергу, йшлося про скасування розпорядження Президента від 13 грудня 2007 року № 292.

Розпорядження В.ЮЩЕНКА від 13 грудня 2007 року № 292 стосувалося питання іншого керівника Дніпровського району столиці Олександра СОТНІКОВА.

“У зв`язку з ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 4 грудня 2007 року (залишення без змін рішення суду першої інстанції, яким визнано протиправним та скасовано рішення Дніпровської районної в м. Києві ради V скликання від 20 квітня 2006 року «Про обрання Головою Дніпровської районної в місті Києві ради V скликання Сотникова Олександра Миколайовича») та керуючись пунктом 2 розділу VII Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ», пунктом 1 резолютивної частини рішення Конституційного Суду України від 13 жовтня 2005 №9-рп/2005 (справа про особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування в районах міста Києва), звільнити СОТНИКОВА Олександра Миколайовича з посади голови Дніпровської районної державної адміністрації м. Києва”, - йшлося у розпорядженні.