Україна одержить кредит на оплату російського газу

Міжнародний пул кредиторів готовий надати Україні кредит на суму до 1,7 млрд дол. на оплату російського природного газу і проведення реформ в газовому секторі країни, передає Associated Press з посиланням на повідомлення Єврокомісії.

Зокрема, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) повідомив, що готовий надати "Нафтогазу України" позикові кошти на суму до 750 млн. дол. - 300 млн. дол. для поповнення поточного обігового капіталу компанії і 450 млн. дол. в 2010 року для фінансування модернізації газотранспортної системи.

У прес-релізі ЄБРР зазначається, що міжнародні фінансові інституції досягли з урядом України розуміння щодо конкретних заходів задля реформування українського енергетичного ринку і діяльності НАК "Нафтогаз України".

Напередодні ввечері Єврокомісія повідомила, що ЄС, Україна і міжнародні фінансові інституції досягли угоди про реформування українського газового сектора. Ця домовленість дозволить Києву одержати міжнародну фінансову допомогу, необхідну для забезпечення безперебійного транзиту російського природного газу до Європи, зазначається в прес-релізі Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня відбувся перший раунд технічних консультацій, в ході якого міжнародні фінансові інституції висловили готовність надати Україні кредит на закачування газу до підземних сховищ газу для забезпечення транзиту російського газу до ЄС в зимовий період в обмін на реформування газового сектору.

Після цього прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО надіслала листа на ім’я Президента Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ, в якому заявила про готовність здійснити необхідні реформи.

Другий раунд консультацій відбувся у Брюсселі 17 липня. За його підсумками міжнародні фінансові інституції попросили Україну назвати конкретні терміни реформ, які Україна пообіцяла здійснити.

Україна звернулася до ЄС з проханням надати кредит в 4,2 млрд. дол. всередині червня. Європейська сторона вважає, що реальна сума кредиту може становити 1,7-2 млрд. дол.