Україна одержить кредит на оплату російського газу
Міжнародний пул згоден на 1,7 млрд.
Міжнародний пул кредиторів готовий надати Україні кредит на суму до 1,7 млрд дол. на оплату російського природного газу і проведення реформ в газовому секторі країни, передає Associated Press з посиланням на повідомлення Єврокомісії.
Зокрема, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) повідомив, що готовий надати "Нафтогазу України" позикові кошти на суму до 750 млн. дол. - 300 млн. дол. для поповнення поточного обігового капіталу компанії і 450 млн. дол. в 2010 року для фінансування модернізації газотранспортної системи.
У прес-релізі ЄБРР зазначається, що міжнародні фінансові інституції досягли з урядом України розуміння щодо конкретних заходів задля реформування українського енергетичного ринку і діяльності НАК "Нафтогаз України".
Напередодні ввечері Єврокомісія повідомила, що ЄС, Україна і міжнародні фінансові інституції досягли угоди про реформування українського газового сектора. Ця домовленість дозволить Києву одержати міжнародну фінансову допомогу, необхідну для забезпечення безперебійного транзиту російського природного газу до Європи, зазначається в прес-релізі Єврокомісії.
Як повідомляв УНІАН, 26 червня відбувся перший раунд технічних консультацій, в ході якого міжнародні фінансові інституції висловили готовність надати Україні кредит на закачування газу до підземних сховищ газу для забезпечення транзиту російського газу до ЄС в зимовий період в обмін на реформування газового сектору.
Після цього прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО надіслала листа на ім’я Президента Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ, в якому заявила про готовність здійснити необхідні реформи.
Другий раунд консультацій відбувся у Брюсселі 17 липня. За його підсумками міжнародні фінансові інституції попросили Україну назвати конкретні терміни реформ, які Україна пообіцяла здійснити.
Україна звернулася до ЄС з проханням надати кредит в 4,2 млрд. дол. всередині червня. Європейська сторона вважає, що реальна сума кредиту може становити 1,7-2 млрд. дол.