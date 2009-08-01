Операція "Мак" проводиться на Харківщині щороку

У ході оперативно-профілактичної операції «Мак-2009» підрозділами Головного управління УМВС України в Харківській області виявлено 0,903 га незаконних посівів маку та конопель. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ГУ МВС України у Харківській області з посиланням на заступника начальника відділу по боротьбі з незаконним обігом наркосировини підполковника міліції Олега ТОПОРКОВА.

Крім того, цього року було виявлено 11634 кущі нарковмісних рослин, зафіксовано 58 фактів вилучення з незаконного обігу наркосировини, вилучено з незаконного обігу 8,695 кг канабісу та 24 кг макової соломки.

Станом на 27 липня працівниками ГУМВС України в Харківській області зібрано матеріали та порушено 27 кримінальних справ та складено 18 протоколів про означені адміністративні правопорушення.

Останні незаконні посіви коноплі було виявлено нещодавно у Великобурлуцькому районі. Після проведення експертного дослідження, яке підтвердило наявність в рослинах наркотичної речовини, кущі було спалено.

Довідка УНІАН. Операція "Мак" з виявлення та знешкодження незаконних посівів нарковмісних рослин проводиться на території області щороку, починаючи з травня.