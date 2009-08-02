На батьківщині Рєпіна тривають заходи до 165-річчя художника

Колектив Чугуївського художньо-меморіального музею імені Рєпіна (Харківська область) має намір перевидати спогади Іллі Рєпіна "Далеке близьке". Про це, як передає кореспондент УНІАН, повідомила директор Чугуївського художньо-меморіального музею імені Рєпіна Світлана БУЧАСТА, відкриваючи урочистості з нагоди 165-річчя І.Ю.Рєпіна.

За її словами, в книзі йтиметься про місця подій, що відбувалися в Чугуєві за участю великого художника, а також будуть вміщені коментарі працівників музею про ці події і їх учасників.

С.БУЧАСТА сказала, що в коментарях йтиметься про куточки Чугуєва, пов`язані з дитинством Рєпіна, його приїздами в зрілому віці, описуються зміни, які відбулися зі згаданими місцями й будинками. Коментарі написані на основі останніх відкриттів, зроблених в архівах. Вони можуть зайняти сьому частину від обсягу 350-400-сторінкової книги, запланованої до випуску.

Довідка УНІАН. Ілля Рєпін (5 серпня 1844, Чугуїв, Харківська губернія - 29 вересня 1930, Куоккала, Фінляндія) - художник, мемуарист, автор книги спогадів "Далеке близьке". В місцях, де народився, працював та помер живописець створено музеї-садиби ("Чугуїв" - в Харківській області, "Пенати" - в РФ, "Здравнево" - в Білорусі).

На батьківщині Іллі Рєпіна урочистості з нагоди 165-річчя від дня народження художника проходять з 1 по 5 серпня. У програмі - закриття міжнародного рєпінського пленеру, театралізоване свято "Ільїн день. Рєпін запрошує", святкування 40-річчя з дня утворення Чугуївського художньо-меморіального музею імені Рєпіна.