Дніпро змінив русло і відрізав 660 га на користь Білорусі

У Любечі на Чернігівщині річка Дніпро, змінивши русло, відрізала 660 гектарів землі, що можуть відійти до Республіки Білорусь.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської обласної державної адміністрації.

Упродовж квітня-липня цього року внаслідок інтенсивного руйнування берегової смуги р. Дніпро розмита грунтово-гравійна дорога, яка проходила суходолом між річкою та озером "Симполя” на ділянці 300 м в районі смт Любеч Ріпкинського району.

Обстеженнями встановлено, що річка з’єдналася з верхів’ям озера "Симполя". Спостерігається перетік дніпровської води через систему заплавних озер і стариць у глиб заплави. При цьому річкою відрізано близько 660 га земель Любецької селищної ради, що створює загрозу відходу цих земель до території Республіки Білорусь і зміну проходження лінії державного кордону та частковий змив с. Кукари Ріпкинського району.

Як підкреслили в ОДА, для виконання заходів щодо захисту від руйнування берегу необхідно виконати першочергові аварійно-відновлювальні берегоукріплювальні роботи на ділянці берега довжиною майже 0,5 км загальною вартістю 11,2 млн. грн. За попередніми розрахунками, збитки складуть 68 млн. грн.