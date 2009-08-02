У вихідні на залізничних переїздах сталися два ДТП

На залізничних переїздах у ці вихідні дні сталися дві дорожньо-транспортні пригоди з вини водіїв автомобілів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку.

Зокрема, 1 серпня о 08.10 поблизу ст. Полтава - Південна (Південна залізниця) на переїзді, що охороняється, потяг № 6516 (Ромодан - Полтава) збив легковий автомобіль ВАЗ 2108. Зіткнення сталося в результаті порушення водієм автомобіля правил проїзду залізничних переїздів. Жертв, травмованих немає. Сигналізація працювала справно. Потяг був затриманий на 20 хв.

Окрім того, 2 серпня о 00.20 на перегоні Любинці – Верхнє Синьовидне (Львівська залізниця) на переїзді, що не охороняється, потягом № 4110 здійснений наїзд на легковий автомобіль «Ауді». За даними міністерства, зіткнення також сталося в результаті порушення водієм автомобіля правил проїзду залізничних переїздів. Жертв, травмованих немає. Сигналізація працювала справно.