Світ чекає різке загострення дефіциту нафти
Прогноз економістів
Старший економіст Міжнародного енергетичного агентства (IEA) Фатіх Біроль (Fatih Birol) розповів виданню The Independent про те, що темпи зниження світового видобутку нафти виявилися удвічі вищими, ніж прогнозувалося в 2007 році. Відповідний матеріал газета публікує в номері за понеділок, 3 серпня.
За словами економіста, висновок про прискорення зниження видобутку був зроблений на підставі вивчення динаміки запасів більше 800 родовищ, у яких сконцентровано близько 75 відсотків світових резервів нафти.
Як з`ясувалося, за рік об`єм нафтовидобутку скорочується на 6,7 відсотка. Тим часом, згідно з аналогічним дослідженням, проведеним у 2007 році, темпи зниження видобування нафти складали всього 3,7 відсотка на рік.
Зіставивши ці дані з тим, що в багатьох нафтовидобувних країнах відчувається сильний брак інвестицій у видобування, економісти дійшли висновку, що в найближчі п`ять років світ чекає різке загострення дефіциту нафти і як наслідок - її сильне здорожчання. При цьому кризові явища, пов`язані з браком вуглеводнів, на думку Біроля, можуть початися вже невдовзі після 2010 року.
Раніше IEA разом з ОПЕК представило прогноз, згідно з яким попит на нафту найближчим часом не буде істотно рости і досягне рівня 2008 року тільки до 2012-2013 років.