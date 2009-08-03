Старший економіст Міжнародного енергетичного агентства (IEA) Фатіх Біроль (Fatih Birol) розповів виданню The Independent про те, що темпи зниження світового видобутку нафти виявилися удвічі вищими, ніж прогнозувалося в 2007 році. Відповідний матеріал газета публікує в номері за понеділок, 3 серпня.

За словами економіста, висновок про прискорення зниження видобутку був зроблений на підставі вивчення динаміки запасів більше 800 родовищ, у яких сконцентровано близько 75 відсотків світових резервів нафти.

Як з`ясувалося, за рік об`єм нафтовидобутку скорочується на 6,7 відсотка. Тим часом, згідно з аналогічним дослідженням, проведеним у 2007 році, темпи зниження видобування нафти складали всього 3,7 відсотка на рік.

Зіставивши ці дані з тим, що в багатьох нафтовидобувних країнах відчувається сильний брак інвестицій у видобування, економісти дійшли висновку, що в найближчі п`ять років світ чекає різке загострення дефіциту нафти і як наслідок - її сильне здорожчання. При цьому кризові явища, пов`язані з браком вуглеводнів, на думку Біроля, можуть початися вже невдовзі після 2010 року.

Раніше IEA разом з ОПЕК представило прогноз, згідно з яким попит на нафту найближчим часом не буде істотно рости і досягне рівня 2008 року тільки до 2012-2013 років.

Лента.ру