Як зустрічали Кирила у Рівному

Декілька тисяч прихильників предстоятеля РПЦ, Патріарха КИРИЛА зустрічали його біля Свято-Воскресенського собору у Рівному гаслами: «Наш патріарх – Кирил!».

Як передає кореспондент УНІАН, прибувши до собору з кількагодинним запізненням, Патріарх КИРИЛ спустився у нижній храм собору, який він назвав катакомбами.

У невеликій проповіді перед вірянами він подякував усім, хто береже тут православну віру і єдність церкви та побажав людям, щоб віра додавала їм сил і допомагала долати труднощі, берегти єдність православної церкви.

З приводу відвідання нижнього храму патріарх зазначив, що християнство у світі також починалося з катакомб, але, вийшовши з катакомб, церква потім усьому світу проповідувала слово істини.

У цей час представники УПЦ Київського патріархату перед собором вигукували: «Наш Патріарх – Філарет!» і «Ганьба!».

При в’їзді до собору Патріарх КИРИЛ також проїхав повз групу прихильників УПЦ КП, які тримали прапори УНП та вигукували гасла за єдність Української православної церкви.

Патріарх КИРИЛ подарував вірянам ікону Спасителя і попросив роздати людям іконки Святого рівноапостольного князя Володимира.

На даний час патріарх приїхав у Городок, де візьме участь у службі у Свято-Миколаївському монастирі.