У Генпрокуратурі запевняють, що не дадуть Пукачу повіситися

В Генеральній прокуратурі України спростовують інформацію деяких ЗМІ про нібито виявлення мотузки в камері, де утримується колишній начальник Головного управління кримінального розшуку Департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексій ПУКАЧ, і вважають неможливим вчинення будь-яких незаконних дій стосовно нього, а також імовірність суїциду.

Про це УНІАН заявили в Генеральній прокуратурі України.

"Цього не може бути апріорі. Біля дверей камери постійно чергують бійці спецпідрозділу СБУ "Альфа", крім того, в самій камері встановлено чотири системи відеоспостереження, які передають зображення на спеціальний монітор в режимі он-лайн. Тому той, хто хоче вчинити щось заборонене, є, як максимум, самогубцем", - зазначили в Генпрокуратурі.

Довідка УНІАН. Сьогодні газета "Україна молода" (№140) повідомила з посиланням на "джерело, наближене до правоохоронних органів", що "учора вранці під час огляду камери, в якій під посиленою охороною спецпідрозділу “Альфа” перебуває колишній генерал О.ПУКАЧ, було виявлено півтораметрову мотузку”.

“Постає питання: як цей предмет міг потрапити туди і з якою метою? Адже довжини шнура вистачило б, щоб ПУКАЧ наклав на себе руки. Відтак можна говорити, що дехто свідомо підштовхує головного фігуранта у справі про вбивство журналіста Гонгадзе до самогубства”, — сказав виданню його співрозмовник.