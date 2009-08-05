Австро-німецький інвестор скаржиться, бо за півроку - ні копійки повернення ПДВ

Австро-німецька OSTCHEM Group готова добудувати новий завод сірчаної кислоти на базі ЗАТ «Кримський ТИТАН» вартістю більше 500 млн. гривень за умови сприяння з боку державних органів України. Про це заявив член правління OSTCHEM Group, генеральний директор інвестиційної компанії OSTCHEM Germany GMBH Маттеус Ебіналь.

За словами Ебіналя, із запуском заводу сірчаної кислоти завод на 78% скоротить споживання електроенергії і на 36% – природного газу: «Це розвантажить енергомережі і газопроводи, які ведуть до Північного Криму, відповідно на 143 млн. кВт/г і 56 млн. м3, тобто повністю відповідає оголошеній вашим урядом стратегічної мети – підвищенню енергоефективності бізнесу і всієї держави. Я сумніваюся, що в Україні багато аналогічних за масштабом економії енергозбережних проектів. Так крім цього ми ще знизимо на 6 млн. тонн в рік кількість шкідливих викидів в атмосферу Криму»

Для завершення проекту, за словами Маттеуса Эбіналя, потрібне залучення кредиту в 23 мільйонів доларів, який готові надати банки Європи за умови надання гарантій від акціонерів ЗАТ «Кримський ТИТАН». «OSTCHEM Germany вже заявила про готовність надати фінансові гарантії.

«Це взаємний інтерес. Для нас він полягає в оптимізації виробництва, зниженні собівартості, додатковому прибутку. Але кредит піде на сплату послуг і матеріалів українських виробників. Притік валютних коштів позитивно вплине і на вартість гривні. Все це є реальними заходами у напрямку стабілізації економіки України», - заявив Ебіналь.

В той же час пан Ебіналь вважає труднощі, з якими західний бізнес стикається в Україні, такими, що не відповідають європейській практиці. «Ми за півроку не отримали від держави ні копійки повернення експортного ПДВ. Адже жоден проект не може бути реалізований без своєчасного повернення підприємству його оборотних ресурсів. На сьогодні заборгованість держави з відшкодування ПДВ перед «Кримським Титаном» складає більше 100 мільйонів гривень. Уявіть собі, що це означає для підприємства, близько 80% продукції якого йде на експорт. А означає це те, що кожного місяця ми продовжуємо перераховувати в скарбницю експортний ПДВ, не одержуючи повернення натомість. Таким чином, кожного місяця оборотні кошти заводу зменшуються».

Ебіналь також заявив, що сподівається на сприяння Кабінету Міністрів України у швидкому вирішенні питання отримання пільг на ввезення в країну енергозбережного устаткування. «Будь-яка затримка гальмує розвиток бізнесу, завдає нам багато незручностей. Тому, враховуючи значущість проекту для держави, ми чекаємо підтримки від уряду у вирішенні цих ключових питань», - вважає Ебіналь.

Проект створення нового заводу з виробництва сірчаної кислоти на базі ЗАТ «Кримський ТИТАН» ініційований в 2005 році управляючою компанією OSTCHEM Holding AG. У 2005-07 рр. фахівцями OSTCHEM Group розроблено техніко-економічне обгрунтування проекту, визначено оптимальні технічні рішення і проведено вибір необхідного технічного устаткування. Запуск нового виробництва сірчаної кислоти на ЗАТ «Кримський ТИТАН» запланований на 2011 рік. Розрахунковий кошторис проекту складає ?59 млн. Частково для реалізації проекту використано виданий в 2008 році ЗАТ «Кримський ТИТАН» цільовий кредит Commerzbank AG (Німеччина) в об`ємі ?30 млн., гарантований Урядом Німеччини. OSTCHEM Group розраховує завершити будівництво нового заводу в 1-му кварталі 2011 року.

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