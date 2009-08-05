Негода у Дніпропетровську: двоє людей травмовані

У Дніпропетровську та Дніпропетровському, Петриківському і П’ятихатському районах області ліквідовували наслідки вчорашньої негоди.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, за попередніми даними, внаслідок грози, зливи та шквалистого вітру було повалено близько 80 дерев, що спричинило ускладнення руху електро- та автомобільного транспорту. Пошкоджено 200 метрів трамвайних контактних ліній, відключено 7 підстанцій і 5 трансформаторів, пошкоджено повітряну трубу газопостачання дев’ятиповерхового житлового будинку, дахи трьох нежитлових будівель та 7 приватних автомобілів.

Постраждали двоє людей, які з травмами у стані середнього ступеню важкості госпіталізовані.

О 23:45 підрозділами оперативно-рятувальної служби Дніпропетровська, бригадами обленерго та комунальних служб дороги розчищені, електро- та газопостачання відновлені.