Фонд держмайна продає контрольний пакет готелю «Братислава»

Фонд державного майна (ФДМ) виставив на приватизаційний конкурс із відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону пакет акцій ВАТ «Готельний комплекс «Братислава» (м. Київ) у розмірі 51% статутного фонду, повідомляє офіційне видання ФДМ «Відомості приватизації» від 5 серпня 2009 року.

Початкова вартість держпакета становить 20 млн. 508 тис. грн.

Відповідно до фіксованих умов конкурсу, дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) впродовж п`яти років із моменту підписання договору купівлі-продажу має становити не менше ніж: 1-й рік – 19 млн. 440 тис. грн., 2-й – 21 млн. 387 тис. грн., 3-й – 23 млн. 522 тис. грн., 4-й – 25 млн. 874 тис. грн., 5-й – 27 млн. 500 тис. грн.

Чистий прибуток впродовж п`яти років має становити : 1-й рік – 723,9 тис. грн., 2-й – 796 тис. грн., 3-й – 875 тис. грн., 4-й – 963 тис. грн., 5-й – 1 млн. 50 тис. грн.

Конкурс із продажу контрольного пакета ВАТ «Готельний комплекс «Братислава» буде проведено через 50 днів із моменту його оголошення у "Відомостях приватизації".

Згідно з інформацією ФДМ, балансовий прибуток ВАТ «Готельний комплекс «Братислава» за підсумками першого півріччя 2009 року становив 439 тис. грн., дебіторська заборгованість – 3 млн. 685 тис. грн., кредиторська заборгованість – 37 млн. 927 тис. грн., обсяг наданих послуг – 10 млн. 202 тис. грн., рентабельність – 4,59%, вартість активів – 52 млн. 392 тис. грн.

У власності ВАТ «Готельний комплекс «Братислава» перебуває дві будівлі загальною площею 21 тис. 562 кв. м, кількість штатних працівників станом на 1 липня 2009 року становила 145 осіб.