Фонд держмайна продає контрольний пакет готелю «Братислава»
Конкурс із відкритою пропозицією ціни
Фонд державного майна (ФДМ) виставив на приватизаційний конкурс із відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону пакет акцій ВАТ «Готельний комплекс «Братислава» (м. Київ) у розмірі 51% статутного фонду, повідомляє офіційне видання ФДМ «Відомості приватизації» від 5 серпня 2009 року.
Початкова вартість держпакета становить 20 млн. 508 тис. грн.
Відповідно до фіксованих умов конкурсу, дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) впродовж п`яти років із моменту підписання договору купівлі-продажу має становити не менше ніж: 1-й рік – 19 млн. 440 тис. грн., 2-й – 21 млн. 387 тис. грн., 3-й – 23 млн. 522 тис. грн., 4-й – 25 млн. 874 тис. грн., 5-й – 27 млн. 500 тис. грн.
Чистий прибуток впродовж п`яти років має становити : 1-й рік – 723,9 тис. грн., 2-й – 796 тис. грн., 3-й – 875 тис. грн., 4-й – 963 тис. грн., 5-й – 1 млн. 50 тис. грн.
Конкурс із продажу контрольного пакета ВАТ «Готельний комплекс «Братислава» буде проведено через 50 днів із моменту його оголошення у "Відомостях приватизації".
Згідно з інформацією ФДМ, балансовий прибуток ВАТ «Готельний комплекс «Братислава» за підсумками першого півріччя 2009 року становив 439 тис. грн., дебіторська заборгованість – 3 млн. 685 тис. грн., кредиторська заборгованість – 37 млн. 927 тис. грн., обсяг наданих послуг – 10 млн. 202 тис. грн., рентабельність – 4,59%, вартість активів – 52 млн. 392 тис. грн.
У власності ВАТ «Готельний комплекс «Братислава» перебуває дві будівлі загальною площею 21 тис. 562 кв. м, кількість штатних працівників станом на 1 липня 2009 року становила 145 осіб.