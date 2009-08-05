Зріс конкурс до військових вузів

Високий конкурс до військових навчальних закладів під час цьогорічної вступної кампанії свідчить про зростання престижу офіцерської служби у Збройних силах України.

Про це в інтерв’ю газеті “Народна армія” (№ 132 від 5 серпня 2009 року) заявив директор Департаменту військової освіти та науки Микола НАУМЕНКО.

Він повідомив, що з 1 вересня загальна структура системи військової освіти зміниться. Зокрема, Національна академія оборони України отримає статус Національного університету оборони України. Львівський інститут Сухопутних військ Національного університету "Львівська політехніка" та Севастопольський військово-морський інститут стануть видовими академіями (на кшталт американських академій сухопутних військ США у Вест-Пойнті та військово-морських сил в Аннаполісі). Факультет військової підготовки Подільського державного аграрно-технічного університету перейде в підпорядкування Кам`янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка.

“Найбільш знаковою подією стало утворення нової складової в системі військової освіти – військового коледжу сержантського складу Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут”, - зазначив директор профільного департаменту Міноборони.

За його словами, сучасна система військової освіти також забезпечує виконання у повному обсязі державного замовлення на підготовку військових кадрів.

“Зокрема, наприклад, лише в цьому році виші Міноборони та військові підрозділів цивільних навчальних закладів для Збройних сил України підготували понад 1300 військових фахівців і близько 200 - для інших військових формувань держави”, - сказав М.НАУМЕНКО.

Він також звернув увагу, що завдяки проведеній протягом 2009 року інформаційно-агітаційній роботі з військово-професійної орієнтації молоді помітно зріс конкурс серед кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах.

“Найбільше осіб на місце було у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України "КПІ", Севастопольському військово-морському інституті ім. П.С.Нахімова, Житомирському військовому інституті ім. С.П.Корольова Національного авіаційного університету, Військовому інституті Київського національного університету ім. Т.Шевченка. У середньому конкурс тут становив 3-3,5 особи на одне місце. Така тенденція свідчить про зростання престижу військової служби та підвищення довіри суспільства до Збройних сил”, - переконаний М.НАУМЕНКО.

Він також зазначив, що нинішній набір на навчання до військових навчальних закладів відповідає всім потребам Збройних сил України в офіцерських кадрах та забезпечує необхідну ротацію офіцерського складу на період до 2015 року.