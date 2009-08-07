Аналітики відзначають стабілізацію ситуації на інвестиційному ринку

Звіти за липень свідчать про стабілізацію ситуації на інвестиційному ринку, ПІФи показують стабільні доходи, а інвестори починають активно вкладати зняті раніше з депозитів кошти, упевнені аналітики інвестиційного фонду MMCIS investments.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фонду, MMCIS investments оголосив про дохідність за липень 2009 року в розмірі 42% річних для депозитів у доларах США, що на 10% більше дохідності за червень 2009 року і на 31% більше дохідності за січень 2009 року.

Зростання, що стабілізувалося, розпочалося з березня 2009 року, дало змогу MMCIS investments вийти і втримати запланований рівень дохідності в 50% річних, йдеться в повідомленні.

Крім того, керівництво фонду відзначає підвищення активності інвесторів, що дозволило збільшити капіталізацію фонду на 1 серпня 2009 року із 424,13 до 444,26 млн. доларів США.

Таким чином, збільшення активів фонду з початку 2009 року склало 22%, тим самим поклавши край негативній тенденції за січень і лютий -5% і -1% відповідно. Хоча зростання активів фонду порівняно за аналогічний період 2008 року становить усього 21,4%, керівництво фонду вважає цей показник більш ніж задовільним і таким, що свідчить про початок відлиги у фінансовій сфері, наголошується в повідомленні.

Аналітики MMCIS investments упевнені, що криза вже позаду, і всі країни СНД вже найближчим часом відчують, як кризові явища почнуть здавати свої позиції, а банківська сфера скоро одержить «довгоочікуваний ковток свіжого повітря, зумовленого поверненням депозитів, знятих вкладниками раніше», сказано в повідомленні.

Також експерти заявляють про оптимістичні настрої і на ринку Форекс. Аналітики компанії FOREX MMCIS group відзначають стабільну тенденцію зростання обсягу щоденної торгівлі, зокрема по парах EUR/USD, EUR/JPG, USD/JPG. Збільшення обсягів торгівлі не тільки по європейській і американській валютах, а й по японській єні, на думку аналітиків, показує, що фінансова відлига має загальносвітові масштаби.

Цей чинник також свідчить про звільнення активів у банків, які є основними гравцями на ринку форекс. Спад тенденції вилучення депозитів дозволяє їм використовувати свої активи для операцій на валютній біржі, що, безперечно, в свою чергу, зміцнює їх фінансове становище, підкреслюють експерти.

Вони також відзначають пожвавлення внутрішніх відносин між банками. Як вказують аналітики MMCIS investments, починають відроджуватися процеси злиття і поглинань банками один одного, що практично зійшли на нуль у період кризи. Зокрема, яскраво виражена тенденція купівлі сильнішими банками, котрі меншою мірою постраждали в період кризи, регіональних філіалів слабкіших банків, які за рахунок таких продаж намагаються відновити свої фінансові позиції. Причому перерозподіл регіонального банківського ринку відзначено не тільки в Європі, а й у країнах пострадянського простору.

Ці прогнози підтверджують і світові інформаційні агентства. «Все частіше новини пістрявіють заголовками про подолання кризи, що наближається, а аналітичні агентства роблять все більш сміливі заяви про те, що в 2010 році очікується різке пожвавлення економіки і зростання виробництва», наголошується в повідомленні прес-служби фонду MMCIS investments.