Суд заборонив перекривати дорогу на звалище

Тернопільський окружний адміністративний суд заборонив жителям села Малашівці проводити 8 серпня масове зібрання та перекривати під’їзні дороги до Малашівського сміттєзвалища.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міської ради Тернополя, відповідну постанову суд виніс сьогодні після звернення із позовною заявою виконкому Тернопільської міської ради.

Як зауважили у прес-службі, постанова суду відповідно до п. 6 ст. 182 Кодексу адміністративного судочинства України виконується негайно.

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міськради сьогодні прийняла рішення встановити додаткові сміттєві контейнери біля житлових будинків, придбати мішки великої ємності з рідинонепроникної синтетичної тканини для збирання твердих побутових відходів від населення, забезпечити належне прибирання прибудинкових територій.

КП “Профілактична дезінфекція” та міську дезінфекційну станцію зобов’язано терміново провести позапланові дезінфекційні, дезінсекційні і дератизаційні роботи на прибудинкових територіях. Рішення комісії було прийнято до постанови суду.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня жителі сіл, що межуть з Малашівським смітєєзвалищем, куди вивозиться сміття із Тернополя, перекрили дорогу на звалище. Сміття не вивозиться з міста 7-й день.

Нинішнє перекриття дороги на звалище – друге цього року. Попереднє відбулося 4 квітня і тривало три дні.

Офіційно сміттєзвалище закрите для використання екологами та санстанцією з 1997 року.