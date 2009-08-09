Лукашенко оголосив про революцію в свинарстві

У Білорусі почалася революція в свинарській галузі. Про це заявив президент країни Олександр Лукашенко. Його слова передає Лента.ру з посиланням на "Телеграф".

Лукашенко зазначив, що для революції в галузі були обрані голландські та данські технології. За ними й перебудовуватиметься система свинарства в країні. Наразі чиновники визначаються з тим, скільки комплексів, обладнаних новими технологіями, необхідні Білорусі.

Білорусь традиційно приділяє особливу увагу розвитку сільського господарства. За словами Лукашенка, світова криза не може стати причиною, через яку розвиток села припиниться. "Ця програма винесена за дужки кризи. Треба підзібратися, будувати ініціативним способом", - зазначив президент Білорусії. Він також додав, що білоруське сільське господарство буде доведено до стандартів світового рівня, передає портал AFN.By