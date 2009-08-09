СБУ ліквідувала канал нелегальної міграції до Євросоюзу

Співробітники СБУ затримали двох жителів Львова і жителя Черкас (уродженця Палестини), які намагалися переправити сімох громадян Сирії до Польщі через ділянку державного кордону у Старосамбірському районі Львівської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління СБУ у Львівській області, встановлено, що затримані іноземці потрапили в Україну морським шляхом з Туреччини, а згодом, за сприяння львів’ян та жителя Черкас, автомобілем були доправлені до Львова, де проживали на орендованій квартирі до моменту здійснення спроби незаконного перетину державного кордону.

Управлінням СБУ у Львівській області стосовно трьох організаторів каналу нелегальної міграції до країн Євросоюзу порушено кримінальну справу за ч.3 ст. 28 та ч.2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб).