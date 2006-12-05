ДАІ придумала, як виграти боротьбу на дорогах

Столичне управління ДАІ пропонує встановити штрафні санкції до водіїв у розмірі від одного до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, фахівці КМДА і ГУ МВС України дійшли висновку, що боротьбу за порядок на дорогах і тротуарах столиці виграти без законодавчих змін неможливо.

За словами заступника голови КМДА Дениса БАССА, затори на дорогах найчастіше утворюються через порушення водіями правил дорожнього руху, “а добитися від водіїв дотримання цих правил руху міська автоінспекція, як показує життя, не здатна. Людина, що сидить за кермом «Мерса» чи «БМВ», навіть оком не веде, коли її штрафують за різні порушення то на 3,40 грн., то на 8,50 грн. чи 17 грн. - це для неї навіть не копійки. Найбільший штраф – за перебування у нетверезому вигляді за кермом - становить аж 340 грн.”.

Окремою проблемою є також стихійний відстій транспортних засобів як на проїжджій частині вулиці, так і на тротуарах.

Столична влада неодноразово намагалася вирішити ці нагальні питання, зокрема, Київрада окремим документом врегулювала правовідносини щодо евакуації автомобілів. У місті на сьогодні працюють 24 евакуатори, обладнано два спецмайданчики для зберігання евакуйованих авто. Створено також матеріально-технічну базу для роботи мобільних груп, які блокують колеса машин порушників. Розглядаються варіанти організації руху транспорту, які спрямовані на розвантаження вулиць міста автотранспортом тощо.

Разом з тим, як повідомляє прес-служба КМДА, спеціалісти з Державтоінспекції стверджують, що навести справжній порядок на дорозі можна, лише запровадивши суворі санкції до порушників. Спеціалісти уже розробили пропозиції щодо змін до Закону «Про дорожній рух», якими, зокрема, і передбачено збільшення розміру штрафу принаймні до одного - десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а за спричинення створення аварійної обстановки – до 50 таких мінімумів. Змінами також передбачено право для посадових осіб ДАІ не повертати водієві посвідчення, поки той або не буде взагалі позбавлений права на це посвідчення, або не сплатить належного штрафу.

Столична влада пропонує усім, хто має право законодавчої ініціативи, ознайомитися з пропозиціями ДАІ та підтримати зазначені зміни до чинного законодавства, зазначає прес-служба міськдержадміністрації.