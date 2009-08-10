Поїзд Ковель-Москва зіткнувся з легковиком

Потяг сполученням Ковель-Москва зіткнувся у Рівненській області з легковиком.

Як повідомив кореспонденту УНІАН інспектор центру пропаганди Головного управління МНС в області Микола ПРОКОПЧУК, це сталося сьогодні вдень на переїзді в селищі Оржів Рівненського району. Пасажир ВАЗ-21099 загинув на місці пригоди. Водія з травмами «швидка допомога» доставила у лікарню.

Пасажирські вагони потягу Ковель-Москва причепили до іншого локомотива і відправили за призначенням. Водночас локомотив, який протаранив легковика, залишається на місці пригоди. Тут зараз працює слідчо-оперативна група. Рятувальники вже витягнули тіло загиблого пасажира із розбитого автомобіля. Ним виявився офіцер однієї з військових частин Рівненського гарнізону.