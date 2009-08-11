Розпочалося розміщення облігацій українських залізниць

10 серпня розпочалася офіційна передплата на облігації Придніпровської, Донецької, Південно-Західної, Львівської, Одеської, Південної залізниць загальною номінальною вартістю 1 млрд. грн.

Про це йдеться у проспекті емісії облігацій, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Як наголошується в проспекті емісії, обсяг випуску облігацій серії А Придніпровської залізниці складає 220 млн. грн., Донецької залізниці (серія В) – 150 млн. грн., Південно-Західної залізниці (серія В) – 200 млн. грн., Львівської залізниці (серія А) – 80 млн. грн., Одеської залізниці (серія А) – 250 млн. грн., Південної залізниці (серія А) – 100 млн. грн.

Передплату планується завершити 9 серпня 2010 року, початок погашення заплановано на 25 серпня 2011 року, закінчення – на 31 серпня 2011 року, номінал однієї облігації становить 1000 грн.

Андеррайтером усіх випусків облігацій виступає «Експрес-банк» (Київ).