Урочистості з нагоди 110-ої річниці видатного художника Олександра Саєнка

20 серпня 2009 року об 11.00 у місті Борзна Чернігівської області на території Художньо-меморіального музею “Садиба народного художника України Олександра Саєнка” розпочнуться урочистості з нагоди 110-ої річниці від дня народження видатного українського художника Олександра Саєнка, в яких візьмуть участь державні і громадські діячі, представники інтелігенції, творча молодь з Києва, Чернігова, Борзни, гості з інших країн.

Передбачаються виступи, нагородження, презентація книги “Олександр Саєнко: мистецька спадщина і сучасність”, відкриття скульптурної композиції, присвяченої творчості Олександра Саєнка і виготовленої у Буші Вінницької області, концертна програма за участі відомих артистів та колективів з Чернігова. У цей час у Чернігівському художньому музеї відкриється ювілейна виставка творів Олександра Саєнка.

Нині у селищі Буша, що на Вінничині проходить Всеукраїнський пленер каменотесного мистецтва (3-16 серпня 2009 року).

18 вересня 2009 року о 16.00 в Музеї українського народного декоративного мистецтва у Києві будуть представлені твори Олександра Саєнка, а також переможців Міжнародного конкурсу дитячого малюнка “Посвята Олександру Саєнку”.

Постановою Верховної Ради України № 825-Y1 від 25 грудня 2008р. 110-а річниця від дня народження видатного українського художника О Саєнка занесена до списку пам’ятних дат і ювілеїв, які будуть відзначатись на державному рівні.