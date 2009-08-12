Митниця "відпасувала" вказівку Тимошенко їй назад

Лише профільна комісія Кабінету міністрів України може вирішити проблему з автобусом, подарованим німецькими місіонерами маріупольському центру реабілітації дітей «Республіка Пілігрим».

Як пише газета «Ильичевец», про це заявив в.о. начальника Маріупольської митниці Олег САЛЬНИКОВ.

За його словами, згідно із законом про гуманітарну допомогу, без сплати митних платежів оформляються тільки товари, визнані гуманітарною допомогою. Рішення ухвалює профільна комісія, створена при Кабінеті міністрів. Спочатку вона визнала автобус для дитячого центру за гуманітарну допомогу, але пізніше визначили, що, згідно з діючим класифікатором, вантажопасажирський автотранспорт, яким є даний автобус, на відміну від вантажного, підпадає під акцизну товарну групу. Комісія відкликала своє попереднє рішення.

Тепер оформлення даного товару має здійснюватися на загальних підставах зі сплатою відповідних платежів, а саме - ввізного мита, акцизного збору, ПДВ, і на сьогодні 13-відсоткової надбавки до митного збору.

О.САЛЬНИКОВ наголосив, що в цілому виплата усіх зборів і мит становитиме близько 86,5 тис. грн.

«Вплинути на ситуацію може тільки комісія Кабінету міністрів», - відзначив в.о. начальника Маріупольської митниці.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила Державній митній службі врегулювати питання передачі гуманітарної допомоги маріупольському дитячому реабілітаційному центру “Республіка Пілігрим”.

10 серпня віце-президент Маріупольського дитячого реабілітаційного центру “Республіка Пілігрим” Олег БОРАВЛЕВ заявив, що дитячий центр має намір передати подарований йому у 2006 році німцями мікроавтобус Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ або прем`єр-міністру Ю.ТИМОШЕНКО.

О.БОРАВЛЕВ повідомив, що три роки тому, у червні 2006 року, центр “Республіка Пілігрим” одержав від німецької місії “Самарітер Дунст” мікроавтобус “Форд-транзит”. Усі ці роки автобус не можуть визнати як гуманітарну допомогу, і сьогодні вартість сплати усіх митних зборів і стоянки перевищує ціну нового автомобіля.