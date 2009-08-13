США виграли у Китаю справу в СОТ

США виграли у Китаю справу у Світовій організації торгівлі (СОТ) щодо умов поширення книжкової, кіно-, відео- і музичної продукції. Згідно з рішенням, прийнятим сьогодні організацією, Китай не може примушувати виробників медіапродукції торгувати своїм товаром в КНР виключно через державні компанії, передає Associated Press.

У рішенні СОТ зазначається, що нинішня китайська система імпорту і дистрибуції американських матеріалів, захищених авторськими правами, порушує правила організації і суперечить умовам прийому КНР до СОТ.

Скарга, за якою СОТ винесла ухвалу, була подана американським урядом в 2007 р.

За китайським законодавством, права на поширення цілого ряду інтелектуальної продукції в країні мають тільки державні компанії КНР. У Вашингтоні заявляють, що через цю дискримінацію американські книговидавці, виробники відеоігор і кіностудії недоотримують мільйони доларів.

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