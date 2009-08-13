У ГПУ мовчать про місце перебування Лозінського

У Генеральній прокуратурі не підтверджують і не спростовують інформацію окремих ЗМІ про те, що начебто екс-депутат Віктор ЛОЗІНСЬКИЙ перебуває не в Ізраїлі, а переховується в Україні.

Як зазначили у Генпрокуратурі: «Ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію. Розшук ЛОЗІНСЬКОГО триває, і ми сподіваємось, що Інтерпол, МВС і СБУ виконають наше завдання, розшукають ЛОЗІНСЬКОГО і доставлять його до слідчого».

Як повідомляв УНІАН, прес-секретар поліції Ізраїлю Алекс КАГАЛЬСЬКИЙ, коментуючи інформацію у місцевих ЗМІ, заявив, що правоохоронні органи Ізраїлю поки не володіють даними щодо можливого перебування В.ЛОЗІНСЬКОГО з паспортом, виданим на ім’я російського громадянина.

За словами А.КАГАЛЬСЬКОГО, за запитом української сторони досі триває перевірка щодо можливого перебування В.ЛОЗІНСЬКОГО в Ізраїлі. Водночас, додав він, українські правоохоронці досі не передали у повному обсязі необхідні документи, які б підтверджували провину В.ЛОЗІНСЬКОГО та на підставі яких можна провести його арешт з наступною процедурою екстрадиції. “Але я не виключаю, що такі документи надійдуть найближчим часом”, - сказав А.КАГАЛЬСЬКИЙ.

Ізраїльське видання «IzRus» розповсюдило інформацію, що В.ЛОЗІНСЬКИЙ може перебувати в Ізраїлі під іншим прізвищем. Зокрема, за даними джерела видання у правоохоронних держструктурах Ізраїлю, перевіряються відомості про те, що колишній депутат прибув до Ізраїлю з Росії, маючи при собі російський паспорт на ім`я Віталія ФАРШАКА.