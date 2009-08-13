Vanco знову пропонує мир Тимошенко

Компанія Vanco Prуckerchenska Ltd. (Британські Віргінські острови) заявляє, що не зважаючи на арбітражний процес, готова до наочних переговорів з Кабінетом міністрів України про швидкий початок проекту з освоєння Прикерченської ділянки на шельфі Чорного моря.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

У повідомленні наголошується, що в Стокгольмі продовжується арбітражний процес, ініційований Vanco Prуckerchenska проти уряду України.

«Компанія впевнена в перемозі в цьому судовому розгляді, але замість судових тяжб вона все так само готова до наочних переговорів з Кабінетом міністрів щодо швидкого початку проекту з освоєння Прикерченської ділянки», - йдеться в повідомленні.

Компанія зазначає, що не зважаючи на чинну Угоду про розподіл продукції (УРП), підписану з урядом України 17 жовтня 2007 року, готовність Vanco Prуckerchenska провести тривимірне (3D) сейсмічне дослідження на Прикерченській ділянці шельфу Чорного моря на території 4 200 кв. км., не на плани компанії пробурити 2 глибоководні свердловини протягом перших трьох років робіт, уряд Юлії ТИМОШЕНКО все так само безпідставно перешкоджає реалізації проекту освоєння Прикерченської ділянки компанією Vanco Prуckerchenska.

Втративши потенційну позицію лідера наприкінці 2007 року, Україна тепер істотно відстає від сусідніх держав в освоєнні глибоководних родовищ нафти і газу в Чорному морі.

«Нинішній уряд безпричинно позбавляє Україну можливості відчутно просунутися на шляху до енергетичної безпеки та енергетичної незалежності, що, в свою чергу, сприяло б економічному розвитку країни», - йдеться в повідомленні.

Також компанія нагадує, що румунська нафтовидобувна компанія Petrom і компанія Exxon Mobil Exploration вже починають освоєння ділянки Нептун у румунській частині Чорного моря. Таким чином, тепер і Румунія, і Туреччина приступили до освоєння глибоководних родовищ нафти і газу на своїх територіях Чорного моря.

«На жаль, нинішній уряд, як і раніше, займає все ту ж неконструктивну позицію, блокуючи наш проект. Саме тому Україна й надалі відставатиме від Туреччини і Румунії в освоєнні глибоководних родовищ нафти і газу в Чорному морі», – підкреслив президент Vanco Prуckerchenska Джим БАУН.

Довідка УНІАН. У 2006 році Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. з Кабінетом міністрів України Угоду про розподіл продукції (УРП), яка видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права та обов`язки з УРП компанії Vanco Prykerchenska.

Vanco Prуckerchenska є підрозділом Vanco International, дочірньої компанії Vanco Energy, власником і президентом якої є її засновник Джин Ван ДАЙК.

Vanco Prуckerchenska займається геологорозвідуванням і розробкою нафтогазових родовищ на Прикерченському шельфі Чорного моря (проект). Цей проект включає три перспективні площі: Судакський складчастий пояс, Судакський глибоководний складчастий пояс і площу Тетяєв. Загальна площа ділянки становить 12 960 кв. км., глибина моря - від 70 до 2200 м. Реалізація проекту запланована в два етапи: пошукові роботи, а також розробка і видобування. Загальна сума інвестицій у проект складе понад 15 млрд. дол. США.

25 квітня 2008 року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

21 травня 2008 року Кабінет міністрів України прийняв рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.

17 липня 2008 року компанія Vanco Prуckerchenska розпочала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольм (Швеція) стосовно конфлікту щодо УРП.

На сьогодні в Арбітражному інституті Торгової палати м. Стокгольма триває арбітражний процес проти України на предмет виконання УРП з компанією Vanco Prуckerchenska.