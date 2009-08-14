НБУ чекає знецінення гривні до кінця року?

Національний банк України не проводить активних валютних інтервенцій і допускає девальвацію нацвалюти, оскільки очікує, що до кінця року ситуація зі знеціненням гривні може погіршитися.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив керівник інформаційно-аналітичного центру «Forex Club» Микола ІВЧЕНКО сьогодні під час брифінгу.

«За останні декілька днів вартість долара США на готівковому й міжбанківських ринках зросла на 30-32 коп. За весь липень долар зріс на 32 коп. А за чотири дні тижня такий же результат», - зазначив експерт. На його думку, Нацбанк має згладжувати такі коливання шляхом збільшення обсягів інтервенцій.

М.ІВЧЕНКО зазначив, що обсяги торгів на валютному ринку за перші 7 днів серпня становили понад 190 млн. дол., це нижче, ніж обсяги торгів за перші 7 днів липня (224 млн. дол.). Реального збільшення попиту на валютному ринку не відбулося, натомість відбулося зниження пропозиції.

За минулий місяць Нацбанк збільшив обсяги своїх інтервенцій на приблизно 450 млн. дол. – до 1,1 млрд. дол., і, незважаючи на це долар подорожчав, сказав М.ІВЧЕНКО.

Він вважає, що для того, щоб НБУ зараз зміг утримати вартість долара на рівні 8,10 грн./дол., регулятору необхідно збільшити обсяги інтервенцій на 30-40%.

«У липні середній обсяг інтервенцій становив приблизно 48 млн. дол. Цю суму необхідно збільшити до 64-66 млн. дол. на день, тоді в нас буде можливість утримати вартість долара на рівні 8,10 грн./дол.», - підкреслив експерт.

При цьому він зазначив, що НБУ поки не готовий на це йти. «Мабуть, Нацбанк до кінця року оцінює ризики знецінення національної валюти ще вище. Він вважає, що його золотовалютні резерви у вересні, жовтні, листопаді, грудні знадобляться набагато більше, ніж у даний момент. Тому золотовалютні резерви він не витрачає, а притримує», - впевнений М.ІВЧЕНКО.

Таким чином, за його словами, в такій ситуації формується загальний настрій на знецінення гривні до кінця року.