Експерт назвав фундаментальну причину падіння гривні

Стрімка девальвація національної валюти, яка спостерігається в останні тижні, викликана надмірною пропозицією гривні, що сформувалася у зв`язку з великими обсягами емісії облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) для фінансування дефіциту Державного бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні на прес-конференції висловив фінансовий експерт Ерік НАЙМАН.

Він відзначив що за підсумками першого півріччя цього року емісія ОВДП становила близько 10 млрд. грн., при цьому з спочатку липня проведено емісію внутрішніх держоблігацій майже на 30 млрд. грн.

«З цих 30 млрд. грн. достатньо, аби на ринку виявилися лише 5-10 млрд. грн. і ми бачимо той стрибок, який маємо. Це найфундаментальніша причина» – відзначив Е.НАЙМАН.

При цьому він вважає, що надалі «апетит Мінфіну» з наповнення Держбюджету за рахунок емісії ОВДП лише збільшуватиметься.

«Проблеми в бюджеті явні, і вони породжують девальвацію гривні» - наголошує експерт.

На думку Е.НАЙМАНА, у Нацбанку сьогодні є ресурси для того, щоб стабілізувати ситуацію на валютному ринку, при цьому якщо обсяги емісії ОВДП не зменшаться, його зусилля будуть марними.

«Так, Нацбанк може викинути з резервів 2-3 млрд. дол. і вмить закрити цю паніку, але ж він не контролює випуск ОВДП. І якщо він випустить 20 млрд. дол., а Мінфін знову надрукує ОВДП, знову їх намалює, то так прийде швидкий кінець валютним резервам. Доки не закінчиться беззаконня в бюджеті, ми бачитимемо доволі різкі курсові коливання», - говорить експерт.

У свою чергу, екс-секретар Кабінету Міністрів Віктор ЛИСИЦЬКИЙ вважає, що частково населення само винне в таких значних темпах девальвації національної валюти, підтримуючи постійно високий попит на долар.

«Останній курс готівкового долара пояснюється тим, що ми купуємо готівковий долар значно більше, ніж продають його банкам, - відзначив В.ЛИСИЦЬКИЙ. - Що більше ми купуємо чи продаємо, то швидше росте долар».

За його інформацією, за січень-липень 2009 року населення купило готівкових доларів на 4,329 млрд. дол. більше, ніж продало.

При цьому ЛИСИЦЬКИЙ відзначив, що більшість українців купують валюту в період її дорожчання, тим самим посилюючи девальвацію гривні. Таку поведінку населення він назвав «алогічною».

Експерт також додав, що в існуючих умовах робити подальші прогнози щодо ситуації з курсом національної валюти просто неможливо. «У тих умовах, які реально склалися, чесний прогноз, об`єктивний, обгрунтований зробити неможливо», - підсумував він.