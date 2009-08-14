Через борги КМДА киянам можуть влаштувати холодну зиму в квартирах?

Заборгованість Київської міської державної адміністрації (КМДА) перед «Київенерго» в розмірі 1,2 млрд. грн. загрожує вилитися для киян у припинення подачі тепла до квартир цієї зими.

Таку думку висловив УНІАН голова Асоціації теплотехнічних компаній України (АТКУ) Віталій ЯКОВЕНКО, коментуючи визнання цього боргу столичною владою.

На його думку, загрозливою виглядає не стільки сама сума, скільки прогресія, з якою зростає цей борг.

«Якщо третина суми утворилася в період із 2000 по 2008 роки, а дві третини – тільки за останні півроку, це не може не насторожувати. Те, як київська влада ставиться до проблеми погашення заборгованості, дає всі підстави припускати, що розмір цього боргу тільки збільшуватиметься», - підкреслив В.ЯКОВЕНКО.

При цьому голвоа АТКУ зазначив, що борг міськадміністрації вдвічі перевищує суму, яку «Київенерго» винне ДП «Газ України» за енергоносій.

«Погашення цього боргу могло б вирішити проблему оплати палива для столичних ТЕЦ і зняти напруженість у взаєминах між «Газом України» і «Київенерго», незалежно від того, наскільки активно платить за рахунками населення. Більш того, цієї суми вистачило б на забезпечення енергоносієм тепловиків для майбутнього опалювального сезону, початок якого зараз знаходиться під загрозою. Тому на сьогодні вся відповідальність за наявність гарячої води в кранах киян і якісне опалення зимою столичних квартир лежить повністю на мерії, яка спочатку повинна погасити всі свої борги перед «Київенерго», а потім уже вимагати плати від киян. Проте навіть при погашенні заборгованості з боку міськадміністрації, вкрай складно говорити про перспективи модернізації теплоцентралей міста. Кияни вкотре стають заручниками недбайливості місцевих і всеукраїнських чиновників», - сказав В.ЯКОВЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, акціонерна компанія «Київенерго» й Київська міська держадміністрація підписали акти про заборгованість місцевої влади перед енергокомпанією з компенсації різниці між існуючими тарифами на тепло й витратами компанії на виробництво теплової енергії.

Підписано два акти на загальну суму 1,239 млрд. грн. Із них - 908 млн. грн. – борг житлово-експлуатаційних організацій і 331 млн. грн. – заборгованість бюджетних та інших організацій.