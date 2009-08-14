Розпочався прийом до Військового коледжу сержантського складу

Розпочалася перша вступна кампанія до Військового коледжу сержантського складу Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, Військовий коледж сержантського складу є першим вищим навчальним закладом такого типу в системі освіти Міноборони, який створено у травні 2009 року з метою підготовки професійних сержантських кадрів для української армії на посадах середнього (рота-батальйон) та вищого (полк – бригада – корпус – вид Збройних сил – Генеральний штаб) рівнів сержантського корпусу.

Коледж має ІІ рівень акредитації та підпорядкований командуванню Сухопутних військ Збройних сил України.

За результатами вступних іспитів з історії України, української мови і літератури на навчання на перший курс нового навчального закладу будуть зараховані 25 військовослужбовців контрактної служби з 35 кандидатів.

За оцінкою голови правління Центру воєнної політики та політики безпеки Євгена ШЕЛЕСТА, початок діяльності коледжу є черговим кроком у переході ЗСУ на комплектування військовослужбовцями за контрактом, приведення співвідношення чисельності офіцерського та сержантського (старшинського) складу до світових стандартів, підвищення ролі молодших командирів у навчанні, вихованні та керівництві підлеглими.

”Це дозволить здійснити перерозподіл обов’язків між офіцерами та сержантами. Зусилля офіцерів можуть бути зосереджені на загальному керівництві підрозділом, плануванні заходів підготовки та організації їх виконання. А сержанти будуть забезпечувати підготовку та виконання підрозділом завдань за призначенням”, - пояснив експерт.

Крім того, наголосив Є.ШЕЛЕСТ, підвищення ролі і статусу сержантів сприятиме мотивації до самовдосконалення, подальшого навчання і тривалого проходження військової служби.

“Зазначене є важливим з погляду на плинність кадрів серед військовослужбовців за контрактом у Збройних силах України на даний час, яка пов’язана, окрім іншого, і з невдоволенням своїм статусом в українському війську”, - констатував експерт.

Так, за результатами соціологічного дослідження “Визначення пріоритетів, які спонукають до вибору військової служби за контрактом”, проведеного у квітні 2009 року компанією “Дефенс Лайн” спільно з Центром воєнної політики та політики безпеки, серед військовослужбовців контрактної служби позитивне ставлення до свого статусу висловила лише третина (33,9%) опитаних, а невдоволеними своїм статусом є більш ніж чверть – 27,2% контрактників. Також, як показало дослідження, військову службу на контрактних засадах готові продовжувати лише 38,6% військовослужбовців цієї категорії.