Світові ціни на нафту значно знизилися

Світові ціни на нафту різко знизилися за підсумками біржових торгів у п`ятницю, 14 серпня, повідомляє AFP.

У Нью-Йорку барель нафти марки WTI з постачанням у вересні подешевшав на 3,01 долара (4,3 відсотка) до позначки в 67,51 долара. У Лондоні ціна вересневих ф`ючерсів на північноморську нафту Brent знизилася на 1,07 долара до 72,41 долара за барель.

Біржові аналітики, пише Лента.ру, зв`язують зниження цін на нафту з падінням індексу споживчої довіри в США - в серпні цей показник склав 63,2 пункту проти 66 пунктів минулого місяця раніше. Раніше прогнозувалося, що індекс споживчої довіри в США - країні, чия економіка споживає найбільше енергоносіїв у світі, - становитиме не менше 69 пунктів.