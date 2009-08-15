На 8-11 років засуджено наркоділків, що контролювали Кривий Ріг

У Дніпропетровській області за матеріалами Служби безпеки України винесено судовий вирок учасникам наркогрупи, яка контролювала ринок наркотиків у Кривому Розі.

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області, організатори злочинної групи отримали від 10 до 11 років позбавлення волі, інші - від 8 до 9 років, з конфіскацією майна.

У травні 2007 року правоохоронці встановили та затримали трьох ватажків організованої злочинної групи і ще сімох активних членів групи. Вони постійно зберігали при собі вогнепальну та холодну зброю. Під час обшуків у них було вилучено 5 кастетів, пістолет з глушником, набої до нього та гроші, отримані від збуту наркотиків.

У ході слідства було встановлено, що зловмисники облаштували під так звані «банки» (місця продажу наркотиків) галявини у лісосмугах практично в усіх районах міста. Місця збуту відвідувалм від 200 до 400 наркозалежних осіб, що забезпечувало наркоділкам протизаконний прибуток понад 18 тис. грн. щодня.

Слідчим відділом УСБУ в Дніпропетровській області було порушено кримінальну справу за ч.3 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу України.

Колегія суддів судової палати з кримінальних справ апеляційного суду Дніпропетровської області вирок суду першої інстанції залишила без змін та вирок набув чинності.