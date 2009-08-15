Завтра в Україні буде сухо та тепло

Завтра в Україні опади не очікуються. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, лише на крайньому півдні північно-східний, 7-12 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 9-14°, вдень 23-28°; у південній частині вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°, вдень 26-31°; на високогір`ї Карпат вночі 7-12°, вдень 13-18°.

У Київській області у неділю опади не очікуються. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у Києві вночі 12-14°, вдень 25-27°; по області вночі 9-14°, вдень 23-28°.