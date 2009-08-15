Виконавча служба хоче сама продавати «конфіскат»

Державна виконавча служба вимагатиме передати право державним виконавцям безпосередньо реалізовувати конфісковане майно, “оскільки «Укрспецюст» не справляється з цією функцією”, заявив у Львові під час семінару «Організація роботи щодо попередження корупційних діянь» заступник міністра юстиції – начальник департаменту Державної виконавчої служби Геннадій СТАДНІК.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Г.СТАДНІКА, можливість державним виконавцям безпосередньо реалізовувати конфісковане майно та отримувати з цього комісійні передбачена у проекті закону про Державну виконавчу службу України.

Під час семінару державні виконавці відзначали, що на якість їхньої роботи впливає тривала процедура отримання потрібних їм документів від БТІ і ДАІ. Відтак, процес конфіскації майна у юридичних та фізичних осіб затягується на місяці.

«У країнах Балтії цю проблему вирішили через створення єдиної інформаційної бази даних виконавчої служби та реєстраторів. Планується, що така єдина база даних буде створена й в Україні», - зауважив Г.СТАДНИК.