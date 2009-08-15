На Чернігівщині у працівника лікарні вилучено 24 кг ртуті

У місті Корюківці Чернігівської області затримано 44-річного місцевого жителя, працівника лікарні, у якого вилучено вісім ємностей з 24 кг ртуті.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, вирішується питання про порушення кримінальної справи за ч.1 ст.265 (незаконне поводження з радіоактивними матеріалами) Кримінального кодексу України.