Львівський «Фестиваль вишиванки» перенесли на День незалежності

«Фестиваль вишиванки», який планувалося провести 16 серпня у Львові, перенесено.

Фестиваль відбудеться 24 серпня на центральній площі міста – площі Ринок, повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як поінформували організатори «Фестивалю вишиванки» - Студентське братство Львівського національного університету ім. І.Франка - мистецьке свято перенесено на День незалежності України, щоб якнайбільше гостей Львова, які саме 24 серпня приїдуть до міста на святкування, змогли переглянути фестивальну програму і взяти в ній участь.

Нагадаємо, що спершу фестиваль був призначений на сьогодні.