Львівський «Фестиваль вишиванки» перенесли на День незалежності
03:35, 16 серпня 2009Суспільство
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Рішення організаторів
«Фестиваль вишиванки», який планувалося провести 16 серпня у Львові, перенесено.
Фестиваль відбудеться 24 серпня на центральній площі міста – площі Ринок, повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.
Як поінформували організатори «Фестивалю вишиванки» - Студентське братство Львівського національного університету ім. І.Франка - мистецьке свято перенесено на День незалежності України, щоб якнайбільше гостей Львова, які саме 24 серпня приїдуть до міста на святкування, змогли переглянути фестивальну програму і взяти в ній участь.
Нагадаємо, що спершу фестиваль був призначений на сьогодні.
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