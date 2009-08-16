Проти працівників виконавчої служби порушено 38 справ за хабарі

38 кримінальних справ за фактом хабарництва було порушено щодо працівників Державної виконавчої служби України за перше півріччя 2009 року. П’ятьом керівникам обласних управлінь було оголошено догану.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані були оприлюднені 14 серпня під час семінару у Львові «Організація роботи щодо попередження корупційних діянь» за участю керівництва відділів Державної виконавчої служби Головних управлінь юстиції у Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській, Рівненській, Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській, Львівській областях.

«Лідером щодо кількості кримінальних справ, порушених проти державних виконавців, є Донецька область. На Львівщині цьогоріч не зафіксовано жодного факту хабарництва з боку державних виконавців», - повідомили у прес-службі Головного управління юстиції у Львівській області з посиланням на заступника міністра юстиції України – начальника департаменту Державної виконавчої служби Геннадія СТАДНІКА.

«На мою думку, до хабарництва призводять певні нюанси закону про Державну виконавчу службу, згідно з якими державний виконавець на прохання боржника може відтермінувати рішення про конфіскацію майна. Для протидії корупції Міністерство юстиції розробило проект нового закону про Державну виконавчу службу, де передбачається, зокрема, підвищення зарплати державним виконавцям, покращення матеріально-технічної бази Державної виконавчої служби», - зауважив під час семінару Г.СТАДНІК.