На Донеччині прогримів потужний вибух (фото)

У Донецькій області в районі між містами Донецьк і Ясинувате прогримів потужний вибух.

Як передає кореспондент УНІАН, вибух стався близько 14.30 і був такої потужності, що чутно було в центрі Донецька.

У небо піднімалися хмари чорного і білого диму, а також кілька хмар іскристого полум`я. В повітрі відразу відчувся запах якоїсь хімічної домішки.

В обласному Управлінні МНС підтвердили, що вибух був, але поки що ніяких коментарів не дають. Кажуть, що чергова частина виїхала на місце.

У центральному штабі воєнізованої державної гірничорятувальної служби в Донецьку сказали, що вибух має наземний характер, тому рятувальники поки що не задіяні і нічого не знають.