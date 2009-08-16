На Донеччині прогримів потужний вибух (фото)
15:22, 16 серпня 2009Суспільство
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У МНС підтвердили, але не коментують
У Донецькій області в районі між містами Донецьк і Ясинувате прогримів потужний вибух.
Як передає кореспондент УНІАН, вибух стався близько 14.30 і був такої потужності, що чутно було в центрі Донецька.
У небо піднімалися хмари чорного і білого диму, а також кілька хмар іскристого полум`я. В повітрі відразу відчувся запах якоїсь хімічної домішки.
|Хмара диму над Донецьком, що утворилася за 20-30 хв. після вибуху. Фото О.Колгушевої
В обласному Управлінні МНС підтвердили, що вибух був, але поки що ніяких коментарів не дають. Кажуть, що чергова частина виїхала на місце.
У центральному штабі воєнізованої державної гірничорятувальної служби в Донецьку сказали, що вибух має наземний характер, тому рятувальники поки що не задіяні і нічого не знають.
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