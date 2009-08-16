На Донеччині досі лунають вибухи

Причину вибуху, який стався сьогодні на піротехнічних складах під Донецьком «поки що назвати важко», заявляють у Головному управлінні МНС України в Донецькій області.

Як повідомила телефоном кореспонденту УНІАН керівник Центру пропаганди ГУ МНС Інна СЄДОВА, «поки що важко назвати навіть попередню причину, тут розглядаються абсолютно всі версії».

Вона зазначила, що зараз на місці НП «локальні вогнища загашені, тут чекають, поки вся піротехніка вибухне, вийде з ладу», тоді бійці МНС зможуть зайти на територію складів і все з`ясувати безпосередньо на місці.

У ліквідації надзвичайної ситуації задіяно близько 30 осіб управління МНС і 9 одиниць спецтехніки.

За словами І.СЄДОВОЇ, присутні зараз на місці події керівники облуправління МНС підтверджують, що «поки немає інформації ні про жертви, ні про постраждалих, тому що на територію складів зайти поки неможливо, петарди продовжують вибухати».

«Поблизу житла, слава Богу, немає, є лише дачне селище, але підходи до нього захищені, щоб туди потрапило полум`я», - підсумувала І.СЄДОВА.