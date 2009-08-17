У Горлівці відкриють монумент першій у світі династії космонавтів

29 серпня в місті Горлівка Донецької області буде урочисто відкрито монумент й алею першій у світі династії космонавтів ВОЛКОВИХ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції голова Донецької обласної держадміністрації Володимир ЛОГВИНЕНКО.

Губернатор нагадав, що уродженець міста Горлівки Олександр ВОЛКОВ став космонавтом, а його син Сергій ВОЛКОВ продовжив справу батька і також став космонавтом. «Уперше в історії космонавтики з`явилася династія космонавтів – ВОЛКОВ старший і ВОЛКОВ молодший», - сказав В.ЛОГВИНЕНКО.

Довідка УНІАН. О.ВОЛКОВ – льотчик-космонавт СРСР, Герой Радянського Союзу народився в 1948 році в місті Горлівка Донецької області. Закінчив Харківське вище військово-авіаційне училище льотчиків. О.ВОЛКОВ тричі здійснював польоти в космос - в 1985, 1988 і в 1991 роках.

С.ВОЛКОВ – перший у світі космонавт у другому поколінні, Герой Російської Федерації народився в 1973 році в місті Чугуїв Харківської області. Політ у космос здійснив у квітні-жовтні 2008 року.