Ющенко щонеділі працює без рукавичок

Президент України Віктор ЮЩЕНКО взяв участь у висадці дерев на 60-му кілометрі автомобільної дороги «Київ-Одеса» в рамках всеукраїнської акції «Зелений паросток майбутнього».

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам В.ЮЩЕНКО зазначив, що проведення акції має стати прикладом для всіх українців.

За його словами, існує великий план висадки дерев, і це «тільки перший крок, з’являться не тільки тополі, кленочки, з’являться інші дерева, дорожній дизайн». На думку Президента, це «один із способів побачити іншу кращу Україну».

Відповідаючи на запитання журналістів, як часто він одягає рукавички, щоб попрацювати, Президент відповів, що робить це щонеділі, але, як правило, без рукавичок, бо так його привчив батько.

Глава держави також зауважив, що запрошував взяти участь у акції всі політичні сили, незалежно від кольору прапору. «Думаю, прийде час, і ми всі зрозуміємо, що ця земля, на якій ми стоїмо, це в нас єдиний прапор», - сказав він.

Крім того, В.ЮЩЕНКО повідомив, що в бюджеті нинішнього року на будівництво доріг передбачено коштів на 40% більше, ніж у минулому. В.ЮЩЕНКО також зауважив, що Україна буде надавати особливого значення будівництву та ремонту доріг, які співпадають з європейськими коридорами, дорогами загальнонаціонального призначення, а також на будівництво доріг до кожного села.

За даними «Укравтодору», акція «Зелений паросток майбутнього» проводиться з метою забезпечення суттєвого поліпшення стану довкілля, поєднання зусиль всіх органів влади, громадських організацій та населення у вирішенні екологічних завдань. Акція проводиться щорічно протягом квітня відповідно до Указу Президента. Як повідомили в «Укравтодорі», всього з 12 квітня по 16 квітня планується посадити майже 110 тис. дерев.

Сьогодні на 60-му кілометри дороги «Київ-Одеса» було посаджено близько 1 тис. дерев.