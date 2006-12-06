Харківську міськраду обстріляли

Сьогодні вранці у центрі Харкова поблизу будівлі міської ради сталася стрілянина.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків Управління МВС у Харківській області, близько 10.30 до працівників ДАІ, які несуть службу в районі станції метро «Радянська», звернувся працівник міськвиконкому, очевидець подій, що сталися поблизу держустанови. Він повідомив правоохоронцям, що невідомі особи на автомобілі «Фольксваген» білого кольору декілька хвилин тому вчинили стрілянину по будівлі міськвиконкому та міськради.

За даними ЦГЗ, працівники ДАІ, які оперативно прибули на місце події, затримали трьох осіб. Один із затриманих перебувавав у стані алкогольного сп’яніння. В одного з чоловіків працівники міліції вилучили пістолет для стрільби гумовими кулями. Вказані особи були запрошені до Центрального відділу міліції Дзержинського райвідділу Харкова для дачі пояснень та встановлення їхньої причетності до стрілянини.

На даний час працівниками міліції опитані свідки та очевидці пригоди, призначено ряд відповідних експертиз, повідомили в ЦГЗ.