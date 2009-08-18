Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,29 грн./дол., продають – по 8,38 грн./дол. Курс купівлі/продажу майже не змінився порівняно з 17 серпня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,15-8,36 грн./дол., з продажу – 8,34-8,42 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках дещо знизився порівняно з 17 серпня і становить сьогодні 11,66/11,91 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,40-11,81 грн./євро, з продажу – в межах 11,80-12,05 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках порівняно із 17 серпня також дещо знизився і становить у середньому 0,2424/0,2596 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,20-0,257 грн./рубль, з продажу – 0,255-0,275 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить сьогодні 8,29 грн./дол., продажу – 8,37 грн./дол., курс купівлі/продажу дещо змінився з учорашнього дня. Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 8,18-8,33 грн./дол., з продажу – 8,345-8,40 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва без змін відучора – 11,68/11,89 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,40-11,78 грн./євро, з продажу – в межах 11,80-12,05 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці порівняно із 17 серпня зменшився на 0,5% і становить у середньому 0,2389 грн./рубль, продажу – дещо знизився - до 0,2605 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,20-0,253 грн./рубль, з продажу – 0,255-0,275 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,18/8,35 грн., євро – 11,50/12,00 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,25/8,40 грн., євро – 11,40/12,00 грн., рубль – 0,24/0,26 грн.

«Укргазбанк»: долар США – 8,20/8,37 грн., євро – 11,50/11,80 грн., рубль – 0,247/0,259 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 18 серпня, становить: гривні до долара США – 7,8055, до євро – 10,9839, до російського рубля – 0,24175.