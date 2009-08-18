Начальника одного з відділів КМДА вхопили за руку на хабарі

Минулої п’ятниці працівники Центрального антикорупційного бюро ГУБОЗ МВС України спільно з Генеральною прокуратурою України затримали при отриманні 16 тисяч доларів хабара начальника одного з відділів Управління дозвільної документації та організаційно-правових питань КМДА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив заступник начальник ГУБОЗ – начальника Центрального Антикорупційного бюро Вадим ЛАШУК.

За його словами, посадовець вимагав та отримав ці кошти за підготовку і затвердження попереднього висновку проекту відведення земельної ділянки у Дарницькому районі столиці.

За цим фактом Генеральною прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Як зазначив В.ЛАШУК, перевіряється інформація про причетність посадовця до інших фактів хабарництва.

Він наголосив, що "Київ перебуває у зоні підвищеної уваги підрозділу, адже досить часто на адресу правоохоронців надходять скарги на корумповані дії чиновників у столиці, які ретельним чином перевіряються".

Крім того, В.ЛАШУК закликав громадян у разі вимагання в них хабара звертатися безпосередньо до Центрального антикорупційного бюро за телефоном 461-16-10, запевнивши, що всі сигнали будуть перевірені і буде вжито невідкладних заходів на припинення корупційних діянь.

Водночас він поінформував, що два тижні тому в складі Центрального антикорупційного бюро було створено відділ боротьби з корупцією у правоохоронних органах. "Про перші результати роботи можна буде дізнатися незабаром, адже вже зараз роботи в цього підрозділу вже вистачає", - сказав В.ЛАШУК.