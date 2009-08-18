У Донецьку після щеплення померло немовля

Учора вранці в лікарні імені Вишневського в Донецьку після зробленого щеплення від дифтерії і правця померла чотиримісячна дитина.

Цю інформацію інтернет-виданню "ОстроВ" підтвердив начальник управління охорони здоров`я Донецької облдержадміністрації Олександр АНІЩЕНКО.

"Я можу сказати тільки одне, що проводиться службове розслідування, за результатами якого ми проінформуємо всіх, насамперед, Міністерство охорони здоров`я, прокуратуру і, звісно, пресу", - сказав він.

О.АНІЩЕНКО відмовився підтвердити чи спростувати чутки про те, що смерть дитини настала після зробленого їй щеплення.

За фактом загибелі дитини порушено кримінальну справу. Про це кореспондентові "ОстроВа" сказали в прес-службі прокуратури Донецької області.

"Ухвалено рішення про порушення кримінальної справи за ч. 2 ст. 140 КК України - за фактом неналежного виконання професійних обов`язків медичним або фармацевтичним працівником, що призввело до смерті неповнолітнього, - сказали в прес-службі. - Здійснено виїмка документів у всіх медичних установах, де перебувала дитина, призначені експертизи, проведена виїмка вакцини".