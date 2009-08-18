Від вибуху в кар'єрі постраждали 6 дітей

У Запорізькій області в результаті вибуху в кар`єрі постраждали шестеро дітей.

Як повідомили УНІАН у керівництві Запорізького главку міліції, повідомлення про надзвичайну подію в кар`єрі на території Чернігівського району Запорізької області надійшло сьогодні о 15.15.

"У результаті вибуху невідомого вибухового пристрою (ймовірно снаряда часів війни) постраждали шестеро дітей у віці 10-12 років. З пораненнями різного ступеня тяжкості усіх шістьох госпіталізовано", - повідомили в міліції.

На місце події для встановлення причин і обставин того, що сталося, виїхали співробітники Чернігівського райвідділу і Запорізького главку міліції.