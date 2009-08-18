Участь авіації у військовому параді поки що під сумнівом

Завтра, 19 серпня, має бути ухвалене остаточне рішення про участь у параді військ до Дня незалежності України, який відбудеться у Києві 24 серпня, військової авіації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних сил України генерал армії України Сергій КИРИЧЕНКО під час генеральної репетиції параду, яка пройшла сьогодні на Хрещатику.

“Кінцевого рішення на виконання указу Президента про проведення параду з участю авіаційної компоненти ще немає”, – повідомив начальник Генштабу.

За його словами, це рішення залежить від Київської міської державної адміністрації та організаційного комітету, який створений при Кабінеті міністрів.

При цьому С.КИРИЧЕНКО висловив переконання, що авіація все ж таки візьме участь у параді.

Він повідомив, що військова авіація вже провела два тренування у небі над Київщиною, а о 10:48 ранку 21 серпня запланований тренувальний політ безпосередньо над Хрещатиком.

“Я думаю, що авіатори у нас готові, і глибоко переконаний, що рішення про їхню участь у параді відбудеться завтра”, – сказав С.КИРИЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня о 10:00 у Києві відбудеться парад військ.

У пішому строю головною вулицею столиці України пройдуть майже 3 тисячі 400 військовослужбовців. У повітряній компоненті параду запланована участь 35 літаків і вертольотів, які представлятимуть винищувальну, бомбардувальну, розвідувальну, штурмову, транспорту й армійську авіацію.

Понад 20 зразків озброєння і військової техніки будуть розміщені на Хрещатику від Майдану Незалежності до Європейської площі. Уперше киянам і гостям столиці будуть представлені такі новинки вітчизняного оборонно-промислового комплексу як танк “Оплот”, БТР-4 “Ладья” і легкоброньований транспортний засіб “Дозор-Б” та бронетранспортер “Козак”.