Люди Луценка дісталися до документів Родовід Банку: шукають 2 мільярди

Управління по боротьбі з організованою злочинністю столичної міліції проводить дослідче розслідування за фактами фінансових зловживань на суму 2 млрд. грн. в «Родовід Банку».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«У зв`язку з тим, що з 7 липня власником цього банку стала держава, ми отримали, нарешті, доступ до фінансових документів», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Зокрема, за його словами, в листопаді 2007 року між «Родовід Банком» і ТОВ «Баски+2004» було підписано кредитний договір, відповідно до якого це товариство з обмеженою відповідальністю відкривало кредитну лінію на загальну суму 250 млн. грн. «Як забезпечення виконання зобов`язань за цим договором це ТОВ передало банку в іпотеку земельну ділянку загальною площею 113 га, яка знаходиться в Києві по вул. Озерна», - уточнив міністр.

Надалі, за словами Ю.ЛУЦЕНКА, банк уклав кредитні договори ще з 15 компаніями на загальну суму 1,750 млрд. грн. «Заставою по всіх цих кредитах була та сама земельна ділянка, яка фігурувала в договорі з ТОВ «Баски+2004», - підкреслив він.

Ю.ЛУЦЕНКО також повідомив, що потім ця сама земельна ділянка з дозволу «Родовід Банку» була передана в подальшу іпотеку акціонерному банку «Кліринговий дім». «Надалі для отримання рефінансування на суму 1,260 млрд. грн., достовірно знаючи, що ця земельна ділянка неодноразово була заставою для колосальних кредитів, керівництво «Родовід Банку» укладає з Національним банком кредитний договір, для забезпечення якого знову передається та сама легендарна ділянка», - повідомив міністр.

Окрім того, Ю.ЛУЦЕНКО підкреслив, що з метою неповернення кредитів всі компанії, що одержали кредити в «Родовід Банку» на загальну суму 2 млрд. грн., оголосили про своє банкрутство, не включивши до списку своїх кредиторів «Родовід Банк».

«Під час перевірок було встановлено, що всі ці фірми були зареєстровані на підставних осіб, які нічого не знають про діяльність цих фірм, а тим більше про отримання таких колосальних грошових коштів», - повідомив Ю.ЛУЦЕНКО.

Міністр уточнив, що провадження у цій кримінальній справі здійснює Міністерство внутрішніх справ.

Довідка УНІАН. ВАТ «Родовід Банк» зареєстровано в 1990 році.

Активи банку на 1 липня 2009 року складали 8,730 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 8,827 млрд. грн., зобов`язання - 8,942 млрд. грн. Статутний капітал банку - 783 тис. грн., власний капітал - «мінус» 211,802 млн. грн.

За підсумками першого кварталу 2009 року чистий прибуток «Родовід Банку» склав 1,529 млн. грн.

«Родовід Банк» закінчив І півріччя із збитками 1,51 млрд. грн. проти 54,9 млн. грн. прибутку роком раніше.

За даними банку, на 1 квітня 2009 р. основним його акціонером було ТОВ «РБ Капітал-груп», яке володіло 76,7798% акцій.

10 червня Кабмін ухвалив рішення про рекапіталізацію «Родовід Банку» державою.

У середині липня Міністерство фінансів України стало власником 99,9721% (1 560 286 111 шт.) акцій банку.