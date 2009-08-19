Частину кредитів банки давали мало не під чесне слово?

Експерт відзначає, що банки-кредитори не зацікавлені в тому, щоб реальний стан справ їхніх крупних боржників став надбанням громадськості.

Зокрема, в коментарі УНІАН аналітик Центру досліджень корпоративних відносин Дмитро ДЕШИН відзначив: «Те, що банки-кредитори не зацікавлені в тому, щоб реальний стан справ їхніх крупних боржників став надбанням громадськості, – це нормальна практика бізнесу. З одного боку, хорошим тоном вважається дотримання банківськими службовцями принципу нерозголошення відомостей про своїх клієнтів. З іншого боку, банкіри розуміють, що в нинішніх умовах можливе банкрутство клієнтів може привести до погіршення платоспроможності самої фінансової установи».

Коментуючи інформацію про те, що українські банкіри підтвердили фінансову стійкість корпорації «Логос», Д.ДЕШИН підкреслив, що «висновки про платоспроможність компанії можна зробити лише в результаті аудиторської перевірки, а не на підставі заяви регіонального відділення якогось, хай і вельми поважного, банку, причому відділення дніпропетровського – не виключено, що заангажованого». Він нагадав, що «про неплатоспроможність компанії «Логос» та її власника – дніпропетровського бізнесмена Валерія ШАМОТІЯ - минулого тижня заявив директор винно-коньячного заводу «Таврія» (входить в Перший національний виноробний холдинг, що належить «Логосу») Олександр СИДОРЕНКО». Також Д.ДЕШИН навів інформацію ЗМІ, що «за ініціативою власника корпорації «Логос» В.ШАМОТІЯ під активи коньячного заводу були взяті мільйонні кредити у чотирьох банків».

За словами аналітика, зрозуміло, що банкіри не хочуть “втрачати лице” і зізнаватися, що в період бурхливого зростання фінансового ринку видавали деяким клієнтам сумнівні з погляду забезпеченості кредити. «Проте будь-який вірогідний дефолт крупної компанії неминуче призведе до перевірок, в ході яких з`ясується, хто з банкірів і навіщо роздавав залучені від клієнтів кошти мало не під чесне слово позичальника», - сказав Д.ДЕШИН.

На думку експерта, заяви такого роду, що з`явилися в ЗМІ, повинні привернути увагу не тільки партнерів компанії, але і вкладників тих банків, які кредитували корпорацію «Логос».

«На мій погляд, це схоже на виправдання для кредиторів компанії, адже керівництво «Логосу» визнало наявність багатомільйонних боргів. Але якщо у корпорації такий стабільний фінансовий стан, як стверджують в інтерв`ю її керівники, то, може, варто узяти ще кредит і розрахуватися з боргами», - вважає Д.ДЕШИН.

Довідка УНІАН. Корпорація «Логос» створена в 1995 р. До її складу входять: девелоперська компанія «Логос-інвест», компанії «Логос-Спорт», «Логос-Стиль», спортивно-розважальний комплекс «Бартоломео» і оздоровчий центр «Цунамі» в Дніпропетровську, автосалон «Меркурій» і Перший національний виноробний холдинг, який включає ВАТ «АПФ «Таврія», Інкерманський завод марочних вин, а також завод-радгосп «Качинський», агрофірму «Чорноморець» і завод-радгосп ім. Поліни Осипенко. Володіє компанією дніпропетровський бізнесмен В.ШАМОТІЙ.