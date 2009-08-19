Іноземці інспектують українську морську піхоту

У 1-му Феодосійському окремому батальйоні морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних сил України сьогодні розпочала проведення верифікаційних заходів багатонаціональна інспекційна група Республіки Польща, до складу якої також входять представники Люксембургу, Португалії, Сполучених Штатів Америки та Федеративної Республіки Німеччина.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі командування ВМС України, під час верифікації, що проводиться відповідно до Договору про звичайні збройні сили в Європі, інспектори перевірять офіційно надану Україною інформацію щодо кількості озброєння та військової техніки батальйону. Їхній увазі буде представлене те військове майно, що підлягає контролю згідно із зазначеним документом. Також верифікатори відвідають казарми, їдальню батальйону та поспілкуються з особовим складом.

Оціночний візит іноземної інспекційної групи до 1-го Феодосійського окремого батальйону морської піхоти ВМС ЗС України завершиться 21 серпня.

Групу супроводження верифікаційних заходів очолює заступник начальника регіонального верифікаційного центру підполковник Сергій ОНИСЬКО.

Довідка УНІАН. Договір про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ) є одним із найвагоміших документів у сфері контролю над звичайним озброєнням і важливим кроком на шляху зміцнення миру та європейської безпеки. Цим Договором передбачено щорічний обмін інформацією між країнами-учасницями про чисельність особового складу, системи озброєння і техніки, а також інспекції територій країн, які його підписали.

Договір про ЗЗСЄ було підписано 19 листопада 1990 року у Парижі вищими представниками урядів і міністрами закордонних справ 22 країн. Після розпаду СРСР та Чехословаччини кількість держав-учасниць Договору збільшилася до 30.

Договір, підписаний колишнім Радянським Союзом, був ратифікований Верховною Радою України 1 липня 1992 року.