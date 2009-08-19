МЗС України засуджує теракт в Інгушетії

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує терористичний акт, здійснений 17 серпня у Назрані (Республіка Інгушетія), в результаті якого загинули та постраждали люди, у тому числі діти, та висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблих.

Як ідеться у переданій агентству УНІАН заяві МЗС, жодна мета не може служити виправданням дій терористів, які шокують своєю жорстокістю та викликають обурення світової спільноти.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня у Назрані автомобіль "Газель", за кермом якої перебував терорист-смертник, протаранив ворота відділу внутрішніх справ і вибухнув в центрі двору будівлі. 20 осіб загинуло, близько 140 поранені.